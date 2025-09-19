До +27°С: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Ильин: в понедельник воздух в Москве может прогреться до +27 °С

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что к концу следующей недели Московский регион погрузится в настоящую осеннюю погоду, сообщает RT .

По словам специалиста, очередная порция осадков накроет город в ночь на 20 сентября. Однако, начиная с полудня, погода улучшится, и воздух прогреется до +16…+17°С.

В воскресенье, 21 сентября, прогнозируется кратковременное потепление при незначительной облачности — столбики термометров поднимутся до +22°С, добавил он.

Синоптик отметил, что тепло задержится и в понедельник, 22 сентября.

«В понедельник воздух может прогреться до +25°С, а в отдельных районах на юго-востоке Москвы — до +27°С. Это будет последний жаркий привет от природы. Во вторник следует ожидать начала процесса понижения температуры», — уточнил Ильин.

Уже в среду, 24 сентября, днем в Москве следует ожидать около +11…+13°С. Затем, ближе к концу недели, придет новая волна похолодания. Температура воздуха в Москве снизится до +8…+10°С, а в Подмосковье — до +6…+8°С. Все это будет сопровождаться обильными осадками, заключил синоптик.