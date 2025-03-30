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До 14 градусов тепла ожидается в Московском регионе в воскресенье

В Москве и Подмосковье 30 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от 12 до 14 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Ночью температура воздуха существенно опустится — до 0 градусов. Погода будет облачная с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер не поменяется.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег вряд ли выпадет в центре европейской части России на майских праздниках. В мае 2024 года такая погода стала уникальным явлением.