До 14 градусов тепла будет в Московском регионе 2 октября

Днем 2 октября в Москве и области будет от 12 до 14 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

2 октября днем в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер восточный, юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от четырех до шести градусов тепла. Будет облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные 4 и 5 октября погода будет плохой. Есть вероятность выпадения осадков. В воскресенье возможен дождь. В субботу днем ожидается от 11 до 13 градусов тепла. В воскресенье будет от 10 до 15 градусов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.