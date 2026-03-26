До +14 градусов ожидается в Московском регионе 26 марта

В Московском регионе 26 марта температура составит плюс 12 — плюс 14 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер будет дуть юго-восточный. Порывы составят 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст.

Предстоящей ночью похолодает до минус 2 — нуля градусов. Местами появится гололедица. Без осадков.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать дождей до конца месяца. По данным синоптиков, осадков не предвидится.

