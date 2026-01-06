Днем 6 января будут снег и гололедица в Московском регионе

Во вторник днем в Москве и области ожидается от -7 до -5 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем 6 января в Московском регионе будет облачная погода. Ожидаются снег и гололедица. Ветер южный, юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от -9 до -7 градусов. Ожидается облачная погода, снег и гололедица. Ветер восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России на этой неделе температура воздуха будет уменьшаться каждый день. К выходным могут появиться первые 20-градусные морозы.

