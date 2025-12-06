Днем 6 декабря в Московском регионе будут осадки

Днем в субботу в Москве и области ожидается от одного до трех градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

6 декабря днем в Московском регионе будет облачно. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-западный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от двух градусов мороза до нуля. Ожидается облачная погода. Местами возможны небольшие осадки. Ветер южный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что снежный покров в Москве сформируется ближе к концу месяца. До этого периода могут идти кратковременные осадки. При этом температура воздуха временами будет выше нулевой отметки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.