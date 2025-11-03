Днем 3 ноября в Московском регионе будет дождь

3 ноября днем в Москве и области ожидается от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В понедельник днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от шести до восьми градусов тепла. Будут облачная погода и дождь. Ветер южный, юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Москве метеорологическая зима начнется в середине ноября. Тогда среднесуточная температура воздуха снизится ниже нуля.

