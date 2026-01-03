Днем 3 января в Московском регионе будет идти снег

Днем в субботу в Москве и области ожидается от -3 до -2 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

3 января днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидается небольшой снег. Ветер южный, три метра в секунду.

Ночью в Москве и области будет от -6 до -1 градусов. Ожидается облачная погода. Также будет небольшой кратковременный снег. Ветер юго-западный, три метра в секунду.

Ранее пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы сообщала, что обильные ежедневные осадки в мегаполисе сохранятся до 5 января включительно. В связи с этим может выпасть до 25 сантиметров снега.

