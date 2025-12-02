сегодня в 07:14

Днем 2 декабря в Московском регионе будет туман

Днем во вторник в Москве и области ожидается от нуля до двух градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем 2 декабря в Московском регионе ожидается облачная погода. Преимущественно осадков не будет. Местами возможен туман. Ветер слабый.

Ночью в Москве и области ожидается от -1 до +1 градуса. Будет облачная погода. Преимущественно осадков не ожидается. Местами возможен туман. Ветер слабый.

Ранее «желтый» уровень опасности погоды объявили в Московской области из-за тумана. Он действует до 09:00 3 декабря. В российской столице ввели аналогичное предупреждение. «Желтый» уровень опасности погоды там продлится до 06:00 3 декабря.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.