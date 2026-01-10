сегодня в 07:15

Днем 10 января в Московском регионе будут снег и гололедица

В субботу днем в Москве и области ожидается от -8 до -6 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем 10 января в Московском регионе будет облачная погода. Ожидаются снег и гололедица. Ветер юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью будет от -11 до -9 градусов. Ожидается облачная погода. Будут снег и гололедица. Ветер юго-восточный, от двух до семи метров в секунду.

Вечером 9 января специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за последние 12 часов в Москве выпало 14 мм осадков. Это 26% месячной нормы.

