Дмитровский техникум принял делегацию школьников из Китая 9 февраля

Визит китайских школьников был организован в рамках проекта по обмену учащимися и педагогами, который реализует гимназия «Дмитров» совместно с администрацией Дмитровского округа и китайскими партнерами.

Для гостей подготовили мастер-классы, посвященные русской народной культуре, росписи по дереву, оказанию первой медицинской помощи, а также украшению капкейков и чаепитию. Кроме того, школьники прошли практическое занятие по ликвидации аварийных ситуаций, где познакомились с основами пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях.

Директор техникума Ирина Александровская провела экскурсию по учебному заведению и подчеркнула значимость международного сотрудничества для подготовки кадров. В завершение стороны обсудили перспективы дальнейшего партнерства, направленного на повышение качества образования и развитие культурного обмена между Россией и Китаем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что Московская область всегда с удовольствием сотрудничает со столицей.

«Нам очень приятно всегда быть в партнерстве с Москвой и двигать, развивать направление. Вот, в частности, образование, но мы сотрудничаем, как известно, и во всех других областях, и делаем это с удовольствием», — сказал глава региона.