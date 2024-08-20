Дмитровских долголетов приглашают открыть новый танцевальный сезон

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Филиал «На Большевистской» Центрального Дворца культуры «Созвездие» в рамках проекта «Активное долголетие» приглашает людей старшего поколения присоединиться к зажигательному мероприятию — вечеру танцев «Давайте потанцуем!» при участии духового оркестра, передает пресс-служба администрации городского округа.

Традиционно музыканты народного коллектива «Духовой оркестр „Ретро“ исполнят любимые и знакомые многим мелодии из советских кинофильмов, эстрадные композиции. В программе примут участие лучшие вокалисты учреждения культуры.

Мероприятие состоится 20 сентября в 17:00 по адресу: филиал «На Большевистской» ЦДК «Созвездие», г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 16.

Вход свободный.

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