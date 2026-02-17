Дмитровская ветеринарная станция в Подмосковье начала оказывать услуги груминга

Дмитровская ветеринарная станция по адресу: Дмитров, ул. Комсомольская, 5, начала предоставлять услуги профессионального груминга для домашних животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Государственная ветеринарная служба Московской области расширила перечень услуг для владельцев домашних животных. На базе Дмитровской ветеринарной станции теперь доступны профессиональные услуги по уходу за внешним видом и гигиеной питомцев.

В клинике проводят медицинскую стрижку, удаление колтунов, модельные стрижки, купание с использованием профессиональных средств, а также гигиенические процедуры: чистку ушей, подстригание когтей и обработку подушечек лап. Все услуги предоставляются по предварительной записи по телефону +7 (496) 223-28-11.

В регионе работает единый цифровой сервис «Мой АПК», где можно найти адреса государственных ветеринарных учреждений, контактные данные, режим работы и информацию о специалистах. Также на портале доступна онлайн-запись на прием.

