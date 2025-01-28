Дмитров стал одним из лидеров Подмосковья по производству сельхозпродукции

Дмитровский округ продолжает удерживать лидирующие позиции в сельскохозяйственной отрасли Подмосковья, что подтверждается его значительными достижениями в области растениеводства. Ежегодно округ занимает лидирующие позиции по производству картофеля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2024 году убрано 4 256 га в объеме 114,7 тыс. тонн, что составило 32% валового сбора картофеля по Московской области. Овощей убрано 3 727 га, валовый сбор овощей составил 127,5 тыс. тонн, что составляет 54% от общего валового сбора, а также находится в первой десятке по производству зерна и зернобобовых среди округов Подмосковья. В 2024 году сельхозорганизации Дмитровского округа собрали 17,4 тыс. тонн зерновых с 5 тыс. га площади, что делает его ключевым игроком на аграрной карте региона.

Основными предприятиями, вносящими значительный вклад в развитие сельского хозяйства округа, являются агрохолдинг «Дмитровские овощи» (произведено 64,6 тыс. тонн овощей и картофеля, производство зерна составило 7,7 тыс. тонн), ООО «Мосагрофуд-Д» (31,4 тыс. тонн овощей и картофеля, производство зерна составило 2,1 тыс. тонн), ООО «Дока-Генные Технологии» (45,8 тыс. тонн овощей и картофеля, производство зерна составило 3,2 тыс. тонн) и ЗАО «Куликово» (46,1 тыс. тонн овощей и картофеля). Эти компании не только обеспечивают высокий уровень производства, но и активно внедряют инновационные технологии, способствующие повышению урожайности и качества продукции.

Одним из успешно развивающихся сельхозпредприятий Дмитровского округа является ООО «Веселый агроном», которое расположено в селе Орудьево, произведено 1,6 тыс. тонн салатов и овощей. Эта компания специализируется на выращивании кочанных салатов и имеет широкую клиентскую базу, включающую перерабатывающие заводы и крупные дистрибьюторские фирмы по всей России. Продукцию «Веселого агронома» можно встретить в таких крупных сетях общественного питания, как «Бургер Кинг», «Вкусно и точка» и «Rostic’s».

В текущем году ООО «Веселый агроном» планирует дальнейшее расширение своей деятельности за счет аренды новых земельных участков. Это позволит не только увеличить производственные мощности, но и продолжить работы по улучшению плодородия почв и восстановлению мелиоративных систем. Более того, компания активно осваивает направление импортозамещения, и уже в этом году намерена приступить к выращиванию тюльпанов.

«Планы развития сельского хозяйства Дмитровского округа на этот год включают в себя не только сохранение достигнутого уровня урожайности, но и дальнейшее внедрение передовых технологий, что позволит укрепить позиции округа как лидера в аграрной сфере Подмосковья», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.