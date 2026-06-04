Дмитрий Волков встретился с семьей участника СВО в Красногорске

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел встречу с семьей участника специальной военной операции Андрея Сергеевича. Он обсудил с супругой Татьяной и их дочерьми вопросы поддержки и помощи военнослужащему, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий Волков встретился с супругой бойца Татьяной и их дочерьми Машей и Дашей. Старшая дочь учится в математическом классе школы №11 и занимается танцами, младшая посещает детский сад и увлекается рисованием. Семья ждет возвращения военнослужащего и поддерживает с ним связь.

В ходе встречи обсудили актуальные вопросы поддержки. В частности, в работу уже передали обращение о направлении помощи на передовую.

«Огромное спасибо за ваше мужество и сплоченность! Мы рядом и готовы всегда оказать заботу и поддержку», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.