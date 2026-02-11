Дмитрий Патрушев оценил вклад бизнеса и общества в экологию

Вице-премьер Дмитрий Патрушев принял участие в заседании координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов. Мероприятие провел Сергей Кириенко, первый заместитель руководителяадминистрации президента России, в рамках XIII фестиваля «Первозданная Россия».

На встрече объявили итоги конкурса Президентского фонда природы 2026 года. Победителями стали 157 проектов. В их числе — инициатива нацпарка «Красноярские Столбы» по сохранению «Каштаковского маршрута», программы по защите краснокнижных китов и дельфинов на Дальнем Востоке, восстановление популяции манула в Забайкалье и многие другие. Реализация поддержанных проектов начнется уже с 1 марта.

«Деятельность Президентского фонда экологических и природоохранных проектов действительно оказывает весомую поддержку отрасли. Объем федеральных средств, направляемых на гранты, ежегодно составляет миллиард рублей. Но количество природоохранных проектов необходимо масштабировать. Для этого мы работаем над повышением внебюджетной составляющей. Отмечу, что бизнес живо откликается на предложения о взаимодействии и добровольно выделяет средства на поддержку проектов. С декабря 2025 года они начали поступать в Фонд. Совместная работа государства и общества по реализации экологических инициатив позволяет усилить их эффект и тем самым внести вклад в обеспечение экологического благополучия России. Поэтому мы продолжим их поддержку, сохраняя принцип прозрачной, объективной и справедливой оценки проектов», — отметил Дмитрий Патрушев.

На текущий конкурс поступило 939 заявок из 81 региона. Свои идеи представили заповедники, национальные парки, НКО природоохранного профиля, а также волонтерские команды и неравнодушные граждане.

Президентский фонд экологических и природоохранных проектов начал работу 3 марта 2025 года. Он был учрежден по указу главы государства. Приоритетные направления грантовой поддержки — сохранение редких и исчезающих видов фауны и среды их обитания, мониторинг биоразнообразия, образовательные и просветительские программы о диких животных, уникальных экосистемах и растениях из Красной книги. Ежегодно из федерального бюджета на эти цели выделяется 1 млрд рублей.