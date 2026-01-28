Дмитрий Патрушев и Василий Орлов обсудили сельского хозяйства и экологию Амурской области

В 2025 году на поддержку АПК и развитие сельских территорий Правительство России направило субъекту порядка 1,2 млрд рублей.

В текущем году объем поддержки будет увеличен.

Василий Орлов отметил, что Амурская область производит порядка 30% от общего объема сельхозпродукции федерального округа и по этому показателю является лидером на Дальнем Востоке.

За последние шесть лет аграрии Амурской области нарастили производство молока. Сборы зерновых и зернобобовых культур за этот период увеличились в 1,3 раза и в 2025 году достигли 530 тысяч тонн. Урожай сои за шесть лет вырос в 1,8 раза — до рекордных 1,7 миллиона тонн в прошлом году. Тем самым Амурская область вновь подтвердила статус крупнейшего производителя данной культуры в стране. Работа по дальнейшему увеличению показателей будет продолжена.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что для роста показателей важна обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами. Кроме того, необходимо контролировать своевременное доведение средств государственной поддержки до конечных получателей.

Также вице-премьер и глава региона обсудили ход реализации национального проекта «Экологическое благополучие». На его мероприятия Правительство России до 2030 года планирует направить региону порядка 1,2 млрд руб. Работа ведется в рамках федеральных проектов «Сохранение лесов» и «Экономика замкнутого цикла».