Дмитрий Медведев: Задачи обеспечения технологического суверенитета в центре внимания «Единой России»

В Екатеринбурге прошел первый окружной отчетно-программный форум «Единой России» под названием «Есть результат». На площадке представили итоги реализации народной программы партии, касающиеся развития отечественного производства и формирования технологического суверенитета страны. Участники обсудили текущее состояние ключевых отраслей промышленности, меры государственной поддержки, вопросы кадрового обеспечения и другие актуальные темы.

Председатель партии Дмитрий Медведев, обращаясь к участникам, подчеркнул, что задачи развития промышленности и обеспечения технологического суверенитета всегда оставались в центре внимания государства. И ЕР ведет в этом направлении активную работу — соответствующая тема нашла отражение в народной программе, которую приняли в 2021 году.

«За время действия народной программы „Единой России“ в развитие промышленности направили более 300 миллиардов рублей инвестиций. Свыше 100 миллиардов пошло на программу „Профессионалитет“, 40 миллиардов — на создание инженерных школ в вузах. Произошел качественный рывок. Удалось в несколько раз увеличить объем выпуска многих видов военной продукции. И партия внесла свой вклад в решение этой задачи — создан Центр беспилотных систем и технологий», — рассказал Дмитрий Медведев.

В форуме также приняли участие секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, первый вице-премьер Денис Мантуров, полпред президента в УрФО Артем Жога, представители всех регионов УрФО, включая ветеранов СВО, губернаторов, руководителей промышленных предприятий, депутатов Госдумы, сенаторов, координаторов партийных проектов и активистов. В рамках мероприятия работали шесть тематических круглых столов, делегаты которых подготовили предложения для обновления народной программы — именно с этим документом ЕР пойдет осенью на выборы в Госдуму.

Среди прозвучавших инициатив особое внимание уделили развитию кадрового потенциала в сфере промышленности.

«Идей было много, мы выделили те, что хотели бы увидеть в новой народной программе. Первое — поиск работы должен быть простым и умным. Мы предлагаем модернизировать портал „Работа России“ и превратить его в сервис, который сам помогает человеку, который видит его навыки, подсказывает подходящие вакансии. Второе — мы предлагаем создавать федеральные и региональные центры повышения квалификаций. Более того, такие центры могут появляться и на предприятиях. Пусть учебным классом техникума и колледжа станет цех завода», — подчеркнула директор Екатеринбургского промышленно-технологического техникума имени В. М. Курочкина Мария Карабут.

К слову, внести предложения в новую народную программу могут все желающие. Для этого создан сайт естьрезультат.рф. Инициативы будут изучены экспертами при формировании новой версии народной программы.