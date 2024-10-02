Дмитрий Медведев стал председателем совета директоров «Ростелекома»

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В среду состоялось первое заседание нового состава совета директоров «Ростелекома». По его итогам председателем избрали зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

На заседании также были сформированы четыре комитета совета директоров. Был определен их состав и председатели.

Новый состав совета директоров компании был избран на годовом собрании акционеров 16 сентября. Имена тех, кто туда входит, не раскрываются.

Ранее Дмитрий Медведев призвал создать открытую базу данных врагов России. По его словам, в ней должны быть указаны их персональные данные.