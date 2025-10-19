Дмитриев организовал конкурс на лучший ИИ-ролик о тоннеле из РФ в США

Спецпредставитель президента России, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил о начале конкурса на лучшее сгенерированное искусственным интеллектом видео. Оно должно быть посвящено тоннелю, который будет соединять РФ и США, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию чиновника в Х.

Участникам конкурса необходимо сгенерировать ИИ-видео, которое посвящено тоннелю из российского Чукотского автономного округа на американскую Аляску. Затем нужно написать в посте хештег #путинтрамптуннель. После этого под анонсом конкурса необходимо сделать репост ролика.

Победителю в конкурсе дадут ценный приз. Дмитриев предложил отправить его в поездку на четыре дня на Дальний Восток или Аляску. Либо же победитель сможет первым проехать по тоннелю.

17 октября Дмитриев рассказал о начале переговоров по строительству инфраструктурного объекта, который смог бы соединить Россию и Соединенные Штаты. Если тоннель возведут, он сможет соединить Евразию и Америку.

