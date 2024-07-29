сегодня в 12:15

Для участников СВО организовали бесплатное посещение экспозиций на ВДНХ

Для солдат, участвовавших в специальной военной операции, сделали бесплатный вход на некоторые площадки Музейного города на ВДНХ, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Участники и ветераны СВО могут посетить около 10 павильонов на Выставке достижений народного хозяйства. Чтобы получить льготу, нужно показать документ, подтверждающий статус.

Военнослужащие могут бесплатно посетить Музей ВДНХ, центр «Космонавтика и авиация», павильон № 31 «Геология», музей славянской письменности «Слово», павильоны «Умный город», «Нефть», подростковые мастерские «Каскад + digital» и другие зоны. В будущем обещают увеличить количество площадок для свободного входа.

Ранее в Королеве запустили дополнительный автобусный маршрут до Москвы. Он будет ходить от ж/д-станции Подлипки-Дачные до станции метро ВДНХ.