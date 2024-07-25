В Королеве запустили дополнительный автобусный маршрут до Москвы

Дополнительный пассажирский рейс № 392 начал курсировать от железнодорожной станции Подлипки-Дачные в Королеве до метро ВДНХ. Маршрут очень востребован жителями, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С просьбой предусмотреть дополнительные автобусы королевцы обратились к Главе города Игорю Трифонову на одной из «Выездных администраций». Обращение выполнили совместно с «Мострансавто».

«Я езжу в Москву каждый день, и дополнительные рейсы для меня очень важны. Теперь добираться стало значительно удобнее. Автобус начинает движение у станции, внутри всегда есть места, работает кондиционер, а водитель вежлив и внимателен», — отметила жительница Королёва Ульяна Воловикова.

Новый маршрут обслуживает транспортная организация «Мострансавто». Первый рейс от станции Подлипки-Дачные отправляется в 06:32, а последний рейс от метро ВДНХ — в 20:12, всего предусмотрено 14 рейсов по будням.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.