Для студентов из Балашихи прошел мастер-класс по голболу

3 декабря в Центре технологии машиностроения колледжа «Энергия» города Балашихи состоялся мастер-класс по виду спорта — голболу, приуроченный к празднованию Международного дня инвалидов. Инициатором мероприятия выступила областная организация Всероссийского общества слепых. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие собрало студентов первого курса, которые не только познакомились со спецификой этой спортивной дисциплины, но и узнали о ее истории и значении для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята узнали, что голбол — это специальный вид спорта, разработанный для спортсменов с нарушениями зрения и полностью незрячих участников.

Во время мастер-класса участники получили возможность попробовать себя в роли игроков с инвалидностью, закрыв глаза специальными очками и играя мячом со звуковым сигналом. Это дало им возможность лучше понять трудности, с которыми сталкиваются спортсмены с особыми потребностями, а также оценить преимущества занятий этим видом спорта для их физического и психологического состояния.

«Такие мероприятия важны для популяризации инклюзивного спорта среди широкой аудитории, привлечения внимания к проблемам адаптации и интеграции людей с инвалидностью в общество, а также способствуют формированию более толерантного отношения окружающих к людям с особенностями здоровья», — отметил заведующий структурным подразделением колледжа Александр Карапетьянц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.