Для сотрудников научного института прошла выездная администрация в Черноголовке

В Черноголовке провели выездную администрацию в ФИЦ ПХФ и МХ РАН. Глава округа Черноголовка Роман Хожаинов рассказал присутствующим об изменениях, которые произошли в городе за этот год, и о планах на будущее, сообщает пресс-служба администрации округа.

Затронули тему благоустройства. Сотрудник института, проживающий по адресу: Школьный бульвар, дом № 19, попросил о встрече инициативной группы с администрацией по вопросу размещения парковочных мест в его дворе. Организуем такую встречу.

Был задан вопрос по кладбищу в с. Макарово, где практически не осталось места. Планируется уже в этом году начать использовать под захоронение территорию между д. Ботово и д. Афанасово.

Многие ждут открытия спортивного стадиона у корп. Халатникова. Сейчас там продолжаются ремонтные работы. По окончании работ стадион будет открыт для всех желающих.

На встрече присутствовала заведующая поликлиникой Ирина Высоцкая, она рассказала про прием студентов на целевое обучение, которое заранее позволит выбрать будущее место работы с гарантированным трудоустройством по завершению обучения. Подробнее о том, как поступить на целевое обучение, можно узнать на сайте Минобрнауки России.

Вопрос обслуживания газового оборудования в МКД остается одним из многочисленных. Участились случаи, когда сотрудники газовой службы не могут провести осмотр, т. к. собственник в процессе ремонта замуровывает газовую трубу. Такое недопустимо! В этом случае газовая компания отключает газоснабжение в квартире, а иногда и по стояку, и выписывает собственнику предписание об устранении нарушений.

Также научные сотрудники обращались с вопросами, касающимся ремонта дорог, работы общественного транспорта, сферы ЖКХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.