сегодня в 13:28

Для школьников Подмосковья провели уроки по интернет-безопасности

В центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Одинцовского городского округа состоялись уроки, посвященные безопасному использованию Интернета. Мероприятие провела Александра Силкина, эксперт Лиги безопасного Интернета. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В ходе занятий учащиеся, активисты Движения Первых, узнали о различных онлайн-угрозах и способах защиты от них. Основные темы обсуждения включали мошенничество в сети, общение с незнакомцами, вопросы конфиденциальности и защиты персональных данных.

Александра Силкина акцентировала внимание на важности осознания рисков, связанных с использованием Интернета, и предоставила практические рекомендации по их предотвращению.

Участники мероприятия активно задавали вопросы, делились личными историями и обсуждали, как интернет-безопасность может способствовать комфортному общению и обучению в сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.