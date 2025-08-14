Для школьников Подмосковья прошел мастер-класс по использованию БПЛА

Ко Дню военно-воздушных сил для школьников, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Искра», прошел диалог с бойцом СВО и мастер-класс по использованию БПЛА, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Интерактивная встреча стала частью всероссийской акции «Служу Отечеству», которую проводят второй год подряд Российское общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества».

С ребятами пообщались медиапродюссер, программный директор «Радио МедиаМетрикс» Дарья Смирнова и участник специальной военной операции Михаил. Гость рассказал о том, чем занимаются специальные подразделения ВС РФ, какие задачи выполняют в военное и мирное время, какую подготовку проходят бойцы и что необходимо для того, чтобы стать пилотом беспилотного летательного аппарата.

«Подобные мероприятия важны и нужны: они помогают детям и подросткам оставаться в контакте с реальностью, глубже понимать образ настоящего героя и четче представлять свое будущее. Это позволяет ребятам сформировать образ патриота и вдохновляет следовать такому примеру», — сказала Дарья Смирнова.

Ребята активно включились в диалог со спикерами: интересовались, бывает ли бойцам страшно, с какими ситуациями они сталкиваются на фронте, а также чем планируют заниматься защитники после выполнения боевых задач и возвращения домой.

За лучшие вопросы самые активные участники получили шевроны, а все желающие смогли примерить на себя роль пилота и попробовали управлять дроном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.