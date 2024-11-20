Для школьников и их родителей в ГСГУ (Коломна) проведут День открытых дверей

Первый в этом учебном году День открытых дверей в Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) пройдет 14 ноября, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Гостям расскажут о нововведениях приемной кампании 2025 года. Они смогут посетить интерактивные площадки и мастер-классы, пообщаться со студентами и преподавателями, пройти профориентацию, а также получить консультацию у членов приемной комиссии.

Свою площадку представит каждый из 10 факультетов университета. Школьники смогут познакомиться с наиболее интересными моментами обучения в вузе. О современных технологиях обучения расскажут филологический, экономический, педагогический и другие факультеты. Факультеты математики, физики, химии, информатики поделятся своими лайфхаками для ЕГЭ. Также о секретах успешной сдачи ЕГЭ по английскому расскажет факультет иностранных языков.

Для гостей проведут экскурсии по музею ГСГУ, аудиториям и лабораториям университета. Презентует учебное заведение ректор Жанна Леонова. Совместно с председателем приемной комиссии она ответит на вопросы о вузе и предстоящем наборе.

Регистрировать гостей начнут в 10:00 24 ноября. Мероприятие пройдет по адресу: г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30 (главный корпус).

Приемной комиссии можно уже сейчас задать вопросы через Telegram-канал ГСГУ.

Актуальная информация доступна на официальном портале университета в разделе «Абитуриенту».

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