Для школьников Балашихи прошел мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи

Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи провели для школьников в Балашихе. Мероприятие организовано активистами «Молодой гвардии», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мероприятии участники отработали технику правильного наложения повязок, изучили эффективные способы остановки кровотечений, разобрали алгоритмы действий при различных травмах.

«Умение оказать первую помощь – это не только гражданский долг, но и проявление заботы о ближнем. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в повышение безопасности наших жителей, передавая им эти жизненно важные знания», – отметил руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Программа мастер-класса охватывала широкий спектр ситуаций - от бытовых несчастных случаев до более серьезных происшествий. Особое внимание было уделено отработке практических действий в условиях, максимально приближенных к реальным.

Все участники могли задать вопросы экспертам, получить практические рекомендации и закрепить полученные знания на практике с использованием специального оборудования.

