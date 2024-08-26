Для самозанятых Подмосковья провели спецкурс «Искусство фотографии»

В Московской области завершился спецкурс для самозанятых «Искусство фотографии», организованный региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его участниками стали 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Преподавателями курса стали фотограф, преподаватель фотографии Сергей Андреев и fashion-эксперт, бизнес-консультант Антон Копылов.

Мастер-классы в рамках спецкурса были предназначены для предпринимателей, желающих самостоятельно делать фотографии своих товаров для социальных сетей. В ходе обучения особое внимание было уделено составлению портфолио, а также предметной съемке. Под руководством преподавателей участники делали фотографии своих товаров.

Слушатели курса отмечали высокую информативность и большой объем практических знаний, полученных на мастер-классах.

«Огромное спасибо Сергею Андрееву. Очень ценно, без лишней информации. Сергей — прекрасный преподаватель и мастер своего дела. Отдельное спасибо нашим организаторам и кураторам», — поделилась своими впечатлениями от спецкурса одна из его участниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.