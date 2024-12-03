Для ребят из Подмосковья провели мастер-класс по песочной анимации

Перед началом занятия ребята сделали гимнастику, которая улучшает гибкость и ловкость пальцев. Затем они изобразили на песочных столах животных — как воображаемых, так и существующих в реальности.

Песочная анимация — это не только вид досуга, но и развитие мелкой моторики у детей. Песок улучшает фантазию и воображение ребенка, он не боится совершать ошибки в отличие от рисования красками и карандашами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.