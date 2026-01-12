Для разнообразия: в США выпустили Барби с аутизмом

сегодня в 15:25

Американская компания Mattel, которая производит кукол Барби, представила новую модель, созданную по образу человека с расстройством аутистического спектра, сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Guardian.

«Компания Mattel выпускает свою первую куклу Барби с аутизмом. Эта новинка <…> призвана помочь большему числу детей „увидеть себя в Барби“ и побудить всех детей играть с куклами, отражающими окружающий мир», — отмечается в материале.

Особенностью куклы является немного смещенный взгляд, что имитирует избегание прямого зрительного контакта, свойственное некоторым людям с аутизмом. Дополнительно, для обеспечения комфорта, она носит свободную одежду, минимизирующую соприкосновение ткани с «кожей».

Глава глобального подразделения кукол компании Mattel Джейми Сайгельман подчеркнула, что подобные шаги демонстрируют постоянное стремление компании к репрезентативности и инклюзивности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.