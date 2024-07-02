Для педагогов Подмосковья программа «Классная страна» начнется с открытого обучения

До 8 июля специалисты в области образования и туризма могут пройти открытое обучение в рамках Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для школьников «Классная страна». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Классная страна» состоит из конкурса и обучающих программ, как открытых, так и закрытых. В ходе проекта будут отобраны 20 региональных проектных команд, которые пройдут курсы по повышению квалификации и создадут образовательные программы путешествий, связанные со школьными предметами. Старт конкурса будет объявлен отдельно.

В прошлом году программа обучила сотни специалистов, что привело к созданию более 100 образовательных туров. В этом году проект расширит свою географию и включит новые регионы. Особое внимание будет уделено созданию турпродуктов для семей, в том числе с детьми с особыми потребностями.

Лекции будут посвящены детскому и молодежному образовательному туризму, гражданско-патриотическому воспитанию и профориентации. Участники также познакомятся с правилами организации детского туризма и способами создания путешествий, которые могут стать частью учебной программы.

Для регистрации и получения дополнительной информации о программе можно перейти по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.