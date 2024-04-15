Для особенных детей Подольска провели творческие занятия по мыловарению

В отделении реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 Комплексного центра «Подольский» педагоги провели мастер-класс по созданию изысканных мыльных шедевров. Смешивая масла, добавляя эфирные ароматы и красители, каждый участник смог создать собственное уникальное мыло. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Процесс изготовления мыла оказался не только увлекательным, но и познавательным. Дети узнали о различных техниках мыловарения, свойствах натуральных ингредиентов и о том, как создавать красивую подарочную упаковку. В нашем учреждении такие разнообразные мастер-классы проводятся каждую субботу, чтобы ребята могли почувствовать себя настоящими творцами», — рассказала сотрудница отделения.

Мыловарение — это полезное занятие для развития различных навыков и способностей. В процессе изготовления маленькие получатели услуг учатся анализировать информацию, планировать свои действия и следовать инструкциям. Кроме того, развивается мелкая моторика, терпение и усидчивость, необходимые для достижения качественного результата.

Детям мастер-класс понравился, они получили новые знания и навыки. Самое главное, что положительные эмоции способствуют лучшим результатам реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.