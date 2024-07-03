Для хотевших в ВСУ сыновей липецкого священника запросили по 18 лет колонии

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Прокурор попросил приговорить сыновей священника к 18 годам колонии за госизмену

Прокурор попросил суд приговорить сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, обвиняемых в госизмене, к 18 годам лишения свободы. Трое наследников священнослужителя, по версии следствия, хотели вступить в армию Украины, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 — в колонии строгого режима», — заявил гособвинитель во время прения сторон.

Прокурор также попросил ограничить братьям Ащеуловым свободу на 2 года после того, как их наказание будет отбыто.

Обвиняемые сыновья священника не стали участвовать в прениях сторон, однако намерены выступить с последним словом.

По версии следствия, трое братьев Ащеуловых намеревались примкнуть к украинскому формированию «Легион „Свобода России“»*. На суде священник называл своих сыновей «неконфликтными, послушными, любознательными».

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.