Липецкий священник назвал «неконфликтными» трех сыновей, хотевших вступить в ВСУ

Священник Игорь Ащеулов из Липецка в зале суда назвал своих детей, которых обвиняют в госизмене, самыми лучшими людьми, которых он знает. Трое сыновей священнослужителя, по версии следствия, хотели примкнуть к «Легиону „Свобода России“»*, сообщает Газета.ru .

«Ребята были послушные, неконфликтные, дружелюбные, любознательные», — утверждал священник, говоря о своих сыновьях на суде.

Сыновей Ащеулов обвиняют в покушении на госизмену (переходе на сторону противника), покушении на участие в действиях террористической организации и покушении на пресечение госграницы без надлежащего разрешения.

1 июля на заседании во Втором Западном окружном военном суде сыновья священника признались в том, что они хотели вступить в украинский «Легион „Свобода России“»*.

Иоанн Ащеулов полностью признал свою вину. Его брат Тимофей сказал, что признает предъявленные ему обвинения, но подчеркнул, что не считает это виной. Третий брат Алексей не выразил своего отношения к предъявленному обвинению.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.