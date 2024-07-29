Для фестиваля «Лето в Москве» столица завезла 500 тыс. растений

В столице проходит фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы». Для мероприятия растениями украсили многие улицы мегаполиса, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге .

Около 50 улиц, скверов и площадей украшены цветами и другими видами зелени. Москвичи могут полюбоваться «зелеными островками» в оборудованных лаунж-зонах. Для проведения фестиваля в мегаполис привезли 500 тыс. растений.

Все площадки украшены по-своему. Например, в саду на Манежной площади есть две зоны — южный и тропический сады. Рядом с Российской государственной библиотекой можно увидеть розы и полевые травы. Новый Арбат усеян множеством цветов лимонного, голубого и розового оттенка.

В Московском зоопарке провели вертикальное озеленение. С помощью растений оформили фасады домов на Никитском бульваре и Никольской улице. Столешников переулок украсили розами и гортензиями. Аналогичным образом преобразились и другие улицы российской столицы.

Площадки фестиваля будут меняться. Так, новые красочные локации планируется создавать весь теплый сезон. Например, «цветочное царство» скоро создадут на Лубянской площади.