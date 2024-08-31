Для детей из Курской области в Королеве провели мастер-класс по боксу

В подмосковном лагере провели мастер-класс по боксу для курян

Чемпион мира Роман Андреев провел мастер-класс по боксу для детей из Курской области в королевском лагере "Родник", сообщили в пресс-службе округа.

Участниками мероприятия стали более 140 детей, которые проживают в пункте временного размещения.

Знаменитый спортсмен поделился с юными гостями региона секретами боксерских навыков, рассказал о своем пути к вершинам спорта, раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими. Также в рамках мастер-класса прошло любительское состязание «Русские шапочные бои».

Ранее Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава округа Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.