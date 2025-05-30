Для детей из ДНР в Московском регионе провели творческие мастер-классы

Благотворительный фонд помощи незащищенным слоям населения «Синергия добра» при поддержке министерства информации и молодежной политики Подмосковья организовал насыщенную культурно-образовательную программу для 28 детей из Макеевки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Синергия Добра» — это благотворительный проект, который на протяжении трех лет через искусство поддерживает детей, способствует их личностному развитию и патриотическому воспитанию. Художники проекта участвуют в благотворительных мастер-классах по живописи, где дети, используя масляные краски, воплощают свои мечты на холстах. За время существования проекта юные участники создали 669 картин и приняли участие в 31 мастер-классе.

За пять дней ребята посетили Концертный зал Зарядье, Красную площадь, Большой Московский Цирк на Вернадского, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, в Колледже дизайна и декоративного искусства имени С. Г. Строганова, а также в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Главным творческим событием поездки стал художественный мастер-класс в Музее Победы на Поклонной горе.

«В этот раз мы пригласили талантливых ребят из школы изобразительных искусств г. Макеевки. Наша цель — раскрыть их творческий потенциал, расширить горизонты и привить любовь к искусству и своей Родине. Мы стремимся уделить внимание детям разных направлений, чтобы обогатить их знания, научить новым навыкам и, что особенно важно, помочь им заглянуть в будущее. Мы верим, что, предоставляя им возможность прикоснуться к различным творческим и патриотическим профессиям, мы помогаем им сделать осознанный выбор своего дальнейшего пути, связанного с созиданием и любовью к своей стране», — подчеркнула председатель Благотворительного фонда помощи незащищенным слоям населения «Синергия добра» Виктория Максимова.

Команды художников благотворительного фонда выступили в роли наставников и поддержали детей в творческом процессе.

Кроме того, в «Крокус Сити Океанариуме» в Красногорске открылась выставка картин, созданных юными участниками художественного мастер-класса благотворительного фонда «Синергия Добра». Экспозиция, размещенная в основной части океанариума, посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объединяет работы учеников музыкальной школы № 2 г. Лисичанска и ребят, чьи отцы участвуют в Специальной военной операции. Уникальная особенность выставки — возможность увидеть самих юных художников, отсканировав специальный QR-код, размещенный на табличке рядом с каждой картиной.

В организации активностей помогали активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

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