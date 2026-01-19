Сексолог Миллер усомнилась в теории, что у носатых мужчин большой половой орган

В инфопространстве вновь разгорелись споры вокруг старой «народной приметы» — можно ли по выдающемуся носу или размеру обуви мужчины судить о размерах его полового органа. Психолог и сексолог Александра Миллер предупредила, что это «не всегда» так, сообщает aif.ru .

Александра Миллер считает, что слепое доверие к таким расчетам — прямой путь к разочарованию.

«Утверждали, что якобы мужчины, у которых большой крупный нос, у них должен быть большой половой орган. Это также не всегда верно», — предупредила сексолог.

Эксперт скептически отнеслась и к теории «большой стопы». Она подчеркнула, что физиология индивидуальна: высокий мужчина с крупным 46-м размером ноги вполне может обладать средним «достоинством», и наоборот.

Примечательно, что недавно масла в огонь таких обсуждений подлил президент США Дональд Трамп. Все произошло, когда хозяин Белого дома презентовал госсекретарю Марко Рубио огромные туфли, сопроводив подарок замечанием, что «по размеру обуви можно многое сказать о мужчине». Однако журналисты быстро заметили, что обновка Рубио велика.

Эксперт подчеркнула, что мужественность и анатомия — это сложный генетический «коктейль», который невозможно оценить по одной лишь детали внешности. В 2026 году полагаться на форму носа в таких вопросах ненадежно, уверена Миллер.

«Размер ноги он на самом деле какую-то роль играет, но это не всегда так, не всегда совпадает», — подытожила психолог.