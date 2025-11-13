ДК «Строитель» в Раменском округе преобразился и готовится к торжественному открытию

Здание Дома культуры «Строитель», 1966 года постройки, давно нуждалось в обновлении. Еще несколько месяцев назад в рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья» подрядная организация приступила к работам по капитальному ремонту, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

11 ноября с рабочим визитом ДК посетил заместитель главы Раменского муниципального округа Александр Никитин. Дом культуры «Строитель» расположен в селе Гжель, он давно полюбился местным жителям. Здесь проводятся культурные и общественные мероприятия, а после капремонта он станет современным и удобным для всех. Строители ставят задачу как можно быстрее запустить отопление, чтобы сотрудники ДК смогли подготовиться к официальному открытию. На завершающем этапе строительство новой красивой и удобной входной группы, предусмотренной для маломобильных граждан.

В настоящее время на стройплощадке трудятся порядка 10 человек. В рамках капитального ремонта в Доме культуры полностью заменили инженерные сети: отопление, электро- и водоснабжение. Торжественное открытие запланировано на 30 ноября, в этот день в нашей стране отмечается День матери.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.