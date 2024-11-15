ДК «Родник» в Чехове 18 ноября приглашает на мастер-класс ко Дню Матери

Дом культуры «Родник», расположенный в селе Шарапово городского округа Чехов, рад пригласить ребят 18 ноября на увлекательный мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки ко Дню Матери под названием «Любимой маме подарю я…». Мероприятие направлено на то, чтобы помочь детям выразить свои чувства и порадовать самых дорогих людей в их жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Создание оригинальной открытки — не только творческий процесс, но и возможность для ребенка подарить своей маме теплоту и заботу в виде подарка ручной работы. Такой презент станет особенно приятным и запоминающимся, ведь он сделан с любовью и умелыми руками маленького художника. Мастер-класс будет интересен детям от 6 лет и старше.

Дата и время проведения — 18 ноября 2024 года в 15:30. Мероприятие пройдет в ДК «Родник» по адресу: г. о. Чехов, с. Шарапово, ул. Ленина, дом № 7.

Участие в мастер-классе абсолютно бесплатно, что позволяет всем желающим присоединиться к мероприятию и создать прекрасный подарок для мамы.

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