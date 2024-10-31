Директор школы в Подмосковье вызывает родителей на беседу по повестке

Директор МБОУ Мало-Вяземской СОШ в Одинцово Сергей Агарков вызывает родителей учеников на беседу по повестке. Экс-депутат Станислав Водонаев отметил, что «приглашения» передают через школьников, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В повестке указано: «Вам необходимо явиться в школу на собеседование вашей (го) дочери (сына)». Агарков отметил, что такая практика в учебном заведении была всегда.

«Повестка бывает не только в военкомат. Здесь суть не в названии, а в проблеме, которую мы пытаемся решить», — заявил директор.

Он отметил, что обычно повестки передают родителям, которые не занимаются с детьми, не контактируют с учителем. Так школа пытается привлечь их к воспитанию.

Ранее в Мытищинском городском округе учитель физкультуры склонил к оральному сексу 16-летнего подростка, который ранее обучался у него. В школе педагог защищал ребенка от нападок одноклассников, которые гнобили его из-за отставания в развитии.