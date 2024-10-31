Физрук склонил к минету подростка в Мытищах

В Мытищах физрук склонил к оральному сексу отстающего в развитии подростка

В Мытищинском городском округе учитель физкультуры склонил к оральному сексу 16-летнего подростка, который ранее обучался у него. В школе педагог защищал ребенка от нападок одноклассников, которые гнобили его из-за отставания в развитии, сообщает «МК: срочные новости» .

Физкультурник был единственным защитником юноши, и на этой почве у школьника и учителя сложились приятельские отношения. Летом парень решил поступать в колледж, а педагог перевелся в Москву. Тем не менее, они поддерживали связь.

В один из дней физрук пришел к бывшему ученику в гости. Во время визита мужчина склонил несовершеннолетнего к интимной близости.

«Бедолага рассказал обо всем родителям, но извращенца не обвинял а, наоборот, вспоминал добрым словом», — говорится в статье.

Родители подростка обратились в полицию.