Директор школы №1 в Химках рассказала о поддержке бойцов СВО и новых проектах

Директор школы №1 в Химках Галина Болотова 9 декабря в эфире телеканала «Подмосковье Life» рассказала о поддержке бойцов СВО, участии школьников и педагогов в патриотических акциях и новых образовательных инициативах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В интервью телеканалу «Подмосковье Life» директор школы №1 и депутат Химок Галина Болотова рассказала о том, как образовательное учреждение поддерживает российских военнослужащих. По ее словам, школьники регулярно пишут письма бойцам СВО, а также встречаются с Героями специальной военной операции. Военнослужащие делились с учениками личными историями и отмечали, что детские письма помогают им сохранять моральный дух.

В акциях по написанию писем участвуют не только школьники, но и педагоги, а иногда и родители. В школе постоянно работает пункт сбора гуманитарной помощи, собранные посылки передают в волонтерский центр для отправки на фронт.

Галина Болотова также рассказала о других проектах школы, включая «Уроки добра» для поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и новый проект «Интеллектуальная суббота» с квестами и научными экспериментами. В преддверии Нового года в школе проходят праздничные мероприятия и концерты.

В учреждении продолжат системную работу по патриотическому воспитанию. Для учеников запланирована серия историко-патриотических мероприятий под лозунгом «Успех V единстве поколений». Полное интервью доступно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.