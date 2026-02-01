Директор краснодарского модельного агентства отрицает связь с Эпштейном

В документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в секс‑торговле, упоминается краснодарское модельное агентство, но его директор отрицает связь со скандальным бизнесменом, сообщает Mash .

В документах говорится, что 5 февраля 2018 года неизвестный прислал Эпштейну ссылку на портфолио одной из моделей по имени Рая.

Директор организации отметила, что скандал по этому вопросу возник из‑за ссылки на портфолио модели. Переслать ее мог любой человек, письмо не подтверждает продажу девушек на остров Эпштейна. Об этом директор агентства никогда не слышала ранее.

С Раисой, которая есть в документах американского Минюста, краснодарское агентство сотрудничало с 2014 по 2017 годы. О дальнейшей судьбе девушки в компании ничего не известно.

Директор намерена судиться с распространителями сведений и готова пройти проверку на детекторе лжи. Как рассказала бизнес-леди, она «не спит со вчерашнего вечера, а также сидит в слезах и страдает от головных болей».

Ранее в рассекреченных файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили упоминания о 15–16-летних русских девочках.

