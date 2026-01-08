Рассекреченные файлы: 15-летние россиянки участвовали в секс-вечеринках Эпштейна

Согласно стенограмме, опубликованной американским Минюстом, свидетель заявил, что Эпштейн пригласил на одну из вечеринок на своей яхте 15-летнюю девушку из России. Во время допроса близкая соратница финансиста Гислейн Максвелл следователь обратил внимание на записку, датированную 1 июня 2006 года и адресованную Эпштейну.

«У него есть учительница для тебя, чтобы научить тебя говорить по-русски. Ей два раза по восемь лет. Не блондинка. Уроки бесплатные, и первый можно получить сегодня, если позвонишь», — говорилось в записке.

При этом Максвелл утверждала, что не знала 16-летнюю русскую девушку. Также соратница отрицала какие-либо сексуальные контакты несовершеннолетней россиянки с финансистом.

Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что Эпштейн и Максвелл трижды посещали Россию в период с 2002 по 2003 годы. В этих же материалах зафиксированы денежные переводы в российские банки, осуществленные с 2008 по 2012 годы, которые были адресованы женщинам.

Еще в деле была обнаружена фотография текста русской колыбельной «Баю-баюшки-баю», написанной латиницей с обозначенными ударениями. Кроме того, присутствует паспорт гражданки РФ с зачеркнутыми персональными данными, на котором осталась только отметка о женском поле.

Американский суд признал сообщницу Эпштейна виновной в пособничестве сексуальной эксплуатации детей и в 2022 году приговорил к 20 годам тюрьмы.

