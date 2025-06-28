Дипломаты РФ вышли на японскую полицию после смерти 50-летней Елены Ито
Генконсульство России подключилось к расследованию убийства россиянки в Осаке
Российские дипломаты в Японии подтвердили взаимодействие с правоохранительными органами Осаки по факту убийства гражданки РФ, сообщает газета «Известия».
Как сообщили «Известиям» в генконсульстве, сотрудники учреждения вышли на связь с полицией района Нанива, где было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти.
Бывший муж погибшей, также россиянин, забил тревогу после нескольких дней отсутствия контакта. На лице и теле Елены Ито обнаружены кровоподтеки и признаки борьбы.
При этом, помещение не подвергалось разграблению, входная дверь была заперта изнутри.