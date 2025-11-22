Диляра Залялиева победила в международном конкурсе красоты в Малайзии

Мероприятие проходило с 17 по 21 ноября в столице Малайзии Куала-Лумпуре, где за титул боролись более 30 участниц из разных стран мира. В своей победной речи Залялиева обратилась к многодетным матерям России: «Нет ничего невозможного — это мой посыл всем российским многодетным мамам, которым очень сложно сейчас и которым кажется, что совместить с материнством карьеру и личное развитие невозможно».

Особенностью выступления российской конкурсантки стало то, что она выступала не под лентой «Россия», а с лентой «Татарстан»

Путевку на международный конкурс Залялиева получила после победы в национальном этапе «Миссис Россия Мира». В тот же день титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Мексики Фатима Бош Фернандес, тогда как россиянка Анастасия Венза не вошла в число финалисток.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.