«Диктант Победы» в Балашихе успешно завершен

Участники акции получили возможность проверить свои знания, ответив на тестовые вопросы и короткие задания, распределенные по двум частям диктанта.

Первый заместитель главы городского округа Балашиха, член местного совета партии «Единая Россия» Сергей Лукичев поделился своими впечатлениями о мероприятии.

«Акция „Диктант Победы“ — это не только проверка знаний, но и возможность каждого участника ощутить связь поколений и глубже понять историю нашей страны. Мы рады видеть, что интерес к таким мероприятиям растет с каждым годом, и это вдохновляет нас на новые инициативы в области патриотического воспитания», — отметил Сергей Лукичев.

Жители, принявшие участие в акции, очно получили возможность быстро узнать свои результаты через личный кабинет на портале «Диктанта Победы». Также они могут скачать именные дипломы как подтверждение их участия и достижений.

«Каждый год, когда я участвую в „Диктанте Победы“, я не только вспоминаю те трудные времена, которые пришлось пережить моему поколению, но и чувствую гордость за то, как наша страна объединяется, чтобы вспомнить историю. Это мероприятие — отличная возможность для молодёжи узнать больше о Великой Отечественной войне, и я рада, что моя история может помочь им лучше понять ценность мира», — сказала жительница Балашихи, пенсионерка, пережившая войну, Римма Громова.

В Балашихе организовывать процесс мероприятия помогли активисты из местного отделения «Молодой Гвардии» Единой России.

«Диктант Победы» представляет собой уникальное мероприятие, которое служит не просто проверкой знаний, но и ценным поводом для того, чтобы освежить в памяти героические деяния наших предков. Молодежные организации, такие как Молодая Гвардия, играют активную роль в поддержке проведения этого мероприятия. К примеру, в гимназии № 1 молодогвардейцы не только внесли свой вклад в организацию мероприятия, но и с энтузиазмом присоединились к числу его участников.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.