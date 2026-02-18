Диетолог раскрыла рецепт низкокалорийных блинов

Масленичные гуляния в текущем году завершатся 22 февраля. Тем не менее, некоторые люди могут отказаться от традиционных угощений из-за опасений набрать вес или по медицинским показаниям. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как приготовить блины более легкими и питательными, сообщает «Вечерняя Москва» .

Диетолог посоветовала россиянам сократить долю пшеничной муки высшего сорта в тесте. Вместо нее можно взять муку из гречки или овсяных хлопьев. Для снижения энергетической ценности она посоветовала добавлять в блины клетчатку. Например, приготовить овсяноблины на основе овсяной или гречневой муки. Клетчатка создает длительное чувство сытости, поскольку имеет свойство увеличиваться в объеме при контакте с жидкостью.

По словам диетолога, пищевые волокна замедляют резкий подъем уровня сахара в крови, действуя как регулятор его поступления. Это позволяет дольше не испытывать голод. Также клетчатка тормозит усвоение жиров и углеводов.

Применение правильной технологии приготовления также снижает калорийность блюда, подчеркнула врач. По словам Соломатиной, диетические блины требуют особого подхода. Их предпочтительнее запекать, а не обжаривать в масле. Лучший вариант — использование блинницы. Если специальной посуды нет, следует лишь слегка смазать сковороду кисточкой или добавить минимальное количество масла прямо в тесто.

Для уменьшения калорийности молоко в тесте можно заменить водой или соком, отметила диетолог. Если использовать вместо молока минеральную воду, калорий в готовых блинах будет значительно меньше. При этом они станут более воздушными благодаря пузырькам углекислого газа. Также в тесто можно влить сок, например, томатный.

